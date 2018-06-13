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YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMiYOR

YOZGAT Belediyesi tarafından, E-88 Karayoluna alternatif olarak projelendirilen, benzin istasyonlarının bulunduğu bölgeden, Adliye Sarayı arka kısmındaki bağlantı yolundaki altyapı çalışmaları tamamlandı.

YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMiYOR

YOZGAT Belediyesi tarafından, E-88 Karayoluna alternatif olarak projelendirilen, benzin istasyonlarının bulunduğu bölgeden, Adliye Sarayı arka kısmındaki bağlantı yolundaki altyapı çalışmaları tamamlandı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMiYOR

Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, bölgede kot düzeltme çalışması yapılarak kırmızı kod oluşturulduğunu söyledi. Açıkgöz, Benzinlik istikametinden Adliye Sarayı ve Şehir Merkezi’ne geliş-gidiş yapacak sürücülerin ana yola alternatif olarak kullanabileceği yolda Çedaş’ın çalışmasının bulunduğunu kaydetti. Açıkgöz, ‘’Çedaş yeraltı çalışmalarını tamamlanmasının ardından yolda asfaltlama çalışması yapılarak, sağlıklı olarak ulaşıma açılacaktır’’ dedi.
BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinin bulunduğu Atatürk Yolu’nda başlatılan genişletme, düzenleme ve drenaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karayolları tarafından Üniversite Yerleşkesi bölgesinden Kızılay tesislerinin bulunduğu kesimde yürütülen çalışmalar ile yol genişletilirken, kavşaklar daha kullanışlı hale getiriliyor. Bölgede yol kenarında yağmur ve sel sularına yönelik drenaj çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölgede belediye tarafından çevre düzenlemesi çalışması yapılacak.
ULUSLARARASI E-88 Karayolu’nun Yozgat Şehir Merkezi’nden geçen kesiminde Karayolları tarafından başlatılan genişletme, düzenleme ve kavşak çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. Kalan kısımlarla ilgili çalışmalara bayram sonrasında devam edileceği kaydedildi. E-88 karayolunda başlatılan çalışmalar kapsamında düzenleme yapılıp, genişletilen Bozok Üniversitesi-Şehir Hastanesi arasındaki kesimde asfaltlama çalışması tamamlanarak, yol ulaşıma açıldı. Şehir Hastanesi bölgesinde bağlantı yolları yapıldı. Genişletme çalışmalarına bağlı olarak Esentepe bölgesinde perde duvar çalışmasına devam edildiği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda asfaltlama çalışması yapılacağı bildirildi. Bahçeşehir Mahallesi’nde ise karayoluna paralel yan yol yapılarak hizmete açıldı. Karayolları tarafından Adliye Sarayı kavşağında da düzenleme çalışması yapılarak, döner kavşak projesi tamamlandı. Projeyle ilgili çalışmaların da bayram sonrasında başlanılacağı kaydedildi.

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