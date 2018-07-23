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YOBiS açılışı yapılacak

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir için trafiğini rahatlatmak ve insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla oluşturduğu 5 bisiklet terminali bu önümüzdeki hafta içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

YOBiS açılışı yapılacak

YOZGAT Belediyesi tarafından şehir için trafiğini rahatlatmak ve insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla oluşturduğu 5 bisiklet terminali bu önümüzdeki hafta içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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YOBiS açılışı yapılacak

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi YOBİS’in tüm sistemlerinin hazır olduğunu ve hizmet vermek için gün saydığını söyledi. Toplam 5 terminalden oluşan YOBİS’te 57 bisiklet ile vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getiren Akgün, ‘’Kentpark, Otogar, Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park, Çemsan ve Cumhuriyet meydanına kurduğumuz terminallere bisikletlerimizi yerleştirdik. Bu 57 bisikletimiz Kentkart sistemi ile entegre bir biçimde halkımıza hizmet verecek. YOBİS’i kullanmak isteyen vatandaşlarımız öncelikle YOBİS ofisimize gelerek burada sahip oldukları Kent kartlar ile YOBİS sistemine üye oluyorlar’’ dedi. 
ÜYE SAYISI 60’A ULAŞTI
YOBİS terminallerini kurup bisikletlerini getirmelerinin ardından kayıtlara başladıklarını hatırlatan Akgün, ‘’Kısa sürede 60’ın üzerinde vatandaşımız YOBİS kullanmak için bize müracaat etti. Bu yeni sisteme olan talepten dolayı çok memnunuz. Türkiye’nin en ucuz YOBİS sistemi ile vatandaşlarımız bisikletlerimizi kullana bilecekler. Saatlik ücreti 1 lira olan bisikletlerimizi istedikleri terminalden alıp yine istedikleri terminale bırakabilecekler. YOBİS kullanım tarihi olarak 27-28 Temmuz tarihini belirledik. YOBİS’e kayıt yaptıran vatandaşlarımız bu tarihten sonra istedikleri gibi bisikletlerimizi kullanabilecekler. Kısa sürede 60’a ulaşan üye sayımızı yıl sonuna kadar binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. YOBİS’e kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Kentkartlarını alarak belediyemiz altında bulunan YOBİS ofisine müracaat edebilirler. Hafta için 9.00-17.30 Cumartesi günleri ise 10.00-17.30 saatleri arasında YOBİS ofisimizi ziyaret ederek kayıtlarını yaptırabilirler. Talebe göre 57 olan bisiklet sayımızı ve terminal sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Ayrıca yeni bir YOBİS ekibi kurduk ve bu ekip sürekli terminalleri gezerek bisikletlerimizin kontrollerini sağlayacak’’ diye konuştu.
 

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