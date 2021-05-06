Yılmaz’dan esnaf ziyareti

Yılmaz, ziyaretlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Yılmaz, ‘’Artan korona vakaları sonrasında Türkiye genelinde 29 Nisan’da başlatılan ve 17 Mayıs günü sona erecek bir tam kapanma sürecine girilmesiyle birlikte ilçemizde açık olan işletmeleri ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, pandemi nedeniyle ülkemiz genelinde uygulanmakta olan tam kapanmadan muaf tutulan Bedri Aydın ve Belediye caddemizdeki işletmeleri ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik konularında hem uyardık hem de incelemelerde bulunduk’’ dedi. Yılmaz, esnaf ziyaretleri sırasında alış veriş için evlerinden çıkan vatandaşlara da sokağa çıktıklarında maske takmaları gerektiğini, sosyal mesafeyi korumaları konularında da uyarılar yaptı. Yılmaz, ‘’İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız, yine bir arada olacağımız o güzel günlerimize kavuşacağız” diye konuştu. •Ferhat Kayhan•