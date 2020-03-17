Yılmaz güven tazeledi

Genel Kurula çok sayıda Yozgatlı vatandaş, dernek başkanları, delegeler katıldı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu kendi mülkünde, kendi evinde, büyük bir aile ortamında genel kurul yapmanın coşkusunu, mutluluğunu yaşadı. Genel Kurulun divan başkanlığını hemşerimiz Mühendis Yusuf Erkoç üstlendi. Erkoç, Yozgatlıların kendi mülkünde genel kurul yaptığını hatırlatarak, “Yozgatlılar için ne mutlu bir gün. Daha önce Yozgatlıların dikili ağacı bile yoktu. Bunun kıymetini bilelim. İnşallah dünyanın her yerinde Yozgatlıların böyle mülkleri, çatıları olur” dedi. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ise, göreve süresi boyunca yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara geniş bilgi sundu, faaliyet ve denetim raporlarını ibraz etti. Yılmaz, sosyal, sportif ve kültürel birçok etkinliği tüm Yozgatlıların katkısı ve maddi manevi destekleriyle gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da aynı heyecan ve birliktelikle gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Yapılan oylamada tek listeli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Yılmaz yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulunu ve listelerini açıklayan Yılmaz, yeni dönemde gençlere de görev ve sorumluluk yükleyerek, dinamik kadroyla Yozgatlılara hizmet etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.