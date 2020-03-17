Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87888
ALTIN
312.690
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8853
EURO
7.1690

Yılmaz güven tazeledi

İSTANBUL Yozgatlılar Federasyonu olağan genel kurulunda, mevcut Başkan Ahmet Yılmaz, yeniden seçilerek, güven tazeledi.

17 Mart 2020 Salı 03:32
Yılmaz güven tazeledi

Genel Kurula çok sayıda Yozgatlı vatandaş, dernek başkanları, delegeler katıldı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu kendi mülkünde, kendi evinde, büyük bir aile ortamında genel kurul yapmanın coşkusunu, mutluluğunu yaşadı. Genel Kurulun divan başkanlığını hemşerimiz Mühendis Yusuf Erkoç üstlendi. Erkoç, Yozgatlıların kendi mülkünde genel kurul yaptığını hatırlatarak, “Yozgatlılar için ne mutlu bir gün. Daha önce Yozgatlıların dikili ağacı bile yoktu. Bunun kıymetini bilelim. İnşallah dünyanın her yerinde Yozgatlıların böyle mülkleri, çatıları olur” dedi. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ise, göreve süresi boyunca yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara geniş bilgi sundu, faaliyet ve denetim raporlarını ibraz etti. Yılmaz, sosyal, sportif ve kültürel birçok etkinliği tüm Yozgatlıların katkısı ve maddi manevi destekleriyle gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da aynı heyecan ve birliktelikle gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Yapılan oylamada tek listeli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Yılmaz yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulunu ve listelerini açıklayan Yılmaz, yeni dönemde gençlere de görev ve sorumluluk yükleyerek, dinamik kadroyla Yozgatlılara hizmet etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Güven Tazeledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KORONA ALARMI!
KORONA ALARMI!
Kavak ağaçları kesiliyor
Kavak ağaçları kesiliyor
Geçen ay 366 konut satıldı
Geçen ay 366 konut satıldı
Gönülalan, Dekan oldu
Gönülalan, Dekan oldu
Göle balık bırakıldı
Göle balık bırakıldı
Gençler işsizliği tartıştı
Gençler işsizliği tartıştı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim