YILIN SÜRÜCÜLERi

YOZGAT’ta, 32 yıldır araç kullanan, usta sürücülere taş çıkartan 67 yaşındaki kadın sürücü Hanife Uçar, Yılın Sürücüsü seçildi. Yozgat'ta yaşayan ve 32 yıldır araç kullanan 4 çocuk annesi 67 yaşındaki Hanife Uçar, adeta usta şoförlere taş çıkartıyor. Herhangi bir trafik kazasına karışmayan ve cezası bulunmayan Uçar, rahatlıkla iller arası seyahat yapabiliyor. 1990 yılında ehliyet sahibi olan ve sıfır otomobil alarak Yozgat yollarında trafiğe çıkan Hanife Uçar, aracının her türlü bakımını kendisi yapıyor ve trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Büyük bir ustalıkla 1989 model arabasını kullanan Hanife Uçar, erkek sürücülere de taş çıkartıyor. 32 yıllık trafik deneyiminde herhangi bir trafik kazasıyla karşılaşmayan Uçar'ın trafik cezası da bulunmuyor. Bu yıl trafik haftası kapsamında Yozgat’ta yılın sürücüsü seçilen Hanife Uçar, plaketini Yozgat Valisi Kadir Çakır’dan aldı. Korona virüs nedeniyle düzenlenen törenle plaketini alan Uçar, Vali Çakır ile dirsek temasıyla tokalaştı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ta yılın sürücüsü seçilen Uçar ile birlikte Taksici Uğur Ercan ile Minibüs şoförü Ahmet Duyar’ın da plaketlerini verdi. Vali Çakır, ‘’Farkındalık yaratılması açısından örnek sürücülerimiz büyük önem taşıyor. Korona virüs ile mücadele ediyoruz ama yıllardan beri mücadele ettiğimiz bir trafik virüsü var. Bu virüs de kolay kolay geçmiyor. Trafik virüsü ile mücadele tamamen bizim elimizde. Bu konuda genel olarak ceza yöntemi kullanılıyordu. Ama son dönemlerde bakanlığımız tarafından ödüllendirme yöntemine de geçildi’’ dedi. 32 yıldır aynı aracı kullandığını belirten Hanife Uçar ise, "4 çocuk annesiyim. Eşim öleli 24 yıl oldu. Her işi kendim yaptığım için bu araba benim elim ayağım oldu. Bu arabayla Elazığ'a gittim, Tokat'a, Ankara'ya, Çorum'a gittim. Bu araç araba niyetine değil her şeyim. Bu olmasa benim hayatım yok. Bu zamana kadar hiç ceza almadım. Kaza da yapmadım. Trafik kurallarına uyuyorum, uymayanları da uyarıyorum. Erkek şoförlere taş çıkarıyorum, herkes beni bilir takdir eder. Sürücülerden cep telefonu çaldığında telefonlarına araç kullanırken bakmasınlar. Ben bakmıyorum, uygun yerde duruyorum, telefonu cevaplıyorum. Onlarda öyle yapsın" diye konuştu. Törene Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’ta katıldı.