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Yıkım başladı!

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami etrafında gerçekleştirilecek olan Odun Pazarı Meydan Yeri ve Otopark Projesi kapsamında cami etrafında bulunan iş yerlerinin yıkımına Yozgat Belediyesi tarafından başlanıldı.

Yıkım başladı!

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami etrafında gerçekleştirilecek olan Odun Pazarı Meydan Yeri ve Otopark Projesi kapsamında cami etrafında bulunan iş yerlerinin yıkımına Yozgat Belediyesi tarafından başlanıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:07
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Yıkım başladı!

Odun Pazarı Meydan Yeri ve Otopark Projesi'nin, Yozgat Belediyesi'nin yapacağı en pahalı ve en önemli projelerden biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, cami etrafında bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
Cami etrafında başlatılacak proje hakkında bilgiler veren Başkan Arslan,"Büyük Caminin tamamını Ankara Caddesi'ne kadar temizleyip yer altına 250 araçlık bir otopark üzerine de yaklaşık 30 dükkanlık küçük bir çarşı yapacağız. Geri kalan kısmını da tamamen yeşil alan olarak düşündüğümüz bir proje. Bu proje Yozgat'ın Büyük Camisini görsel olarak güzel bir hale getirecek. Hem otopark ihtiyacına önemli bir katkı sunacak hem de Yozgat'ın şehirleşme noktasında görsellik noktasında önemli bir kazanımı olacak" şeklinde konuştu.
Büyük Cami etrafını yılsonuna kadar inşaata hazır hale getireceklerini de hatırlatan Arslan,"Projeyi yıl sonunda ihale edeceğiz ve önümüzdeki sene de projeye başlayacağız. Çünkü belediye olarak ekonomik dengeleri gözetmek için böyle davranıyoruz. Bu sene ki ağırlığımızı hal ve otopark inşaatında kullanacağız. Önümüzdeki sene de bütçemizin ağırlığını Odun Pazarı Meydan Yeri ve Otopark Projesi için kullanacağız" ifadelerine yer verdi. 

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiYozgat BelediyesiKazım Arslan
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