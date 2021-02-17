Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1543
ALTIN
403.734
DOLAR
7.0071
STERLİN
9.7338
EURO
8.4704

Yetiştiriciye yüzde 50 hibe

Damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile makine alımlarına, hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50'si oranında destek verecek.

17 Şubat 2021 Çarşamba 00:58
Yetiştiriciye yüzde 50 hibe

DAMIZLIK Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar, tebliğ ile ilan edildi. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayacak. Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesi Bakanlıkça belirlenecek olan illerde, 2020-2022 yılları için uygulanacak. 

Anahtar Kelimeler:
Yetiştiriciye Yüzde 50 Hibe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenevir değer kazanıyor
Kenevir değer kazanıyor
Kar Manzarası ve yağış
Kar Manzarası ve yağış
Yurt yoluna başlandı
Yurt yoluna başlandı
Projelerin tanıtımı yapıldı
Projelerin tanıtımı yapıldı
Gazi ziyareti
Gazi ziyareti
KAR SEViNCi
KAR SEViNCi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim