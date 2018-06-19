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Yetişkinlere de karne

OKUMA yazma seferberliği kapsamında kurs alarak okuma yazmaya geçen yetişkinlere karneleri verildi.

Yetişkinlere de karne

OKUMA yazma seferberliği kapsamında kurs alarak okuma yazmaya geçen yetişkinlere karneleri verildi.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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Yetişkinlere de karne

Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Saraykent ilçesinde okuma yazma eğitimi alan yetişkinler sertifikalarını Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan ve Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan’ın elinden aldı. Sertifikalarını alan yetişkinlere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, okuya yazma seferberliği kapmasında gerçekleştirilen kurslara katılan yaşlıların her zaman başlarının tacı olduğunu söyledi. Okuma yazma oranının arttırılması ve okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması amacıyla başlatılan seferliğe Saraykent ilçesinde yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ceylan, ‘’Kurslarımıza katılıp başarıyla tamamlayan yetişkinlerimize sertifikalarını verdik. Bundan sonra okuma yazma öğrenen yetişkinlerimiz bol bol kitap okuyarak kendilerini geliştireceklerdir’’ dedi.

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