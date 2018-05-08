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Yetim Dayanışma günü

YOZGAT İnsani Yardım Vakfı Şubesi yönetimi, ‘Yetim gülerse, dünya güler’ sloganıyla her yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği ‘Yetim dayanışma günleri’ etkinliğinde yetimlerle bir araya geldi.

Yetim Dayanışma günü

YOZGAT İnsani Yardım Vakfı Şubesi yönetimi, ‘Yetim gülerse, dünya güler’ sloganıyla her yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği ‘Yetim dayanışma günleri’ etkinliğinde yetimlerle bir araya geldi.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Yetim Dayanışma günü

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, hatıra ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu, uçurtma şenliği yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Batman Şube Başkanı Şahin Çarkcı, ‘’İyiliği, merhameti merkez alarak muhtaç ve mazlum ile ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatan bir kuruluşuz. Çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘İyilik, her zaman her yerde’ sloganıyla hareket ediyoruz. Çünkü dünyayı değiştirmenin yegane gücü iyiliktir’’ dedi.

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