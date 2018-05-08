Yetim Dayanışma günü

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, hatıra ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu, uçurtma şenliği yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Batman Şube Başkanı Şahin Çarkcı, ‘’İyiliği, merhameti merkez alarak muhtaç ve mazlum ile ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatan bir kuruluşuz. Çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘İyilik, her zaman her yerde’ sloganıyla hareket ediyoruz. Çünkü dünyayı değiştirmenin yegane gücü iyiliktir’’ dedi.