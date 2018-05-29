Yetim Ailesinde İftar

Müftü Sezik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Yozgat il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere, bin 500 gıda çeki, 100 aileye de gıda paketi dağıtımında bulunduğunu hatırlattı. Müftü Sezik, bu kapsamda, fakir ve ihtiyaç sahiplerine iftar ve ziyaret programları, yurt içi ve yurtdışı zekat ve fitrelerin yerine ulaştırılması gibi birçok yardımları ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini belirtti. Sezik, vakıf olarak ihtiyacı olan her ailenin yanında olduklarını, sorunlarını dinleyip, maddi-manevi yardım ettiklerini sözlerine ekledi.