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Yetenek yarışması

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ konulu yetenek yarışması için başvuruların 14 Şubat tarihinde sona ereceği uyarısında bulundu.

Yetenek yarışması

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ konulu yetenek yarışması için başvuruların 14 Şubat tarihinde sona ereceği uyarısında bulundu.

17 Ocak 2020 Cuma 03:00
Yetenek yarışması

Coşkun, ‘’Bu yıl 10’uncusu düzenlenen yarışma, çocuklarda ve gençlerde sanat aracılığıyla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Gelecek nesilleri bağımlılıktan koruma, onlara küçük yaşta sanat, spor gibi olumlu alışkanlıklar kazandırmayı amaçlayan ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’ ile çocuklar ve gençler, edebi, görsel sanatların ilham verici dünyasıyla buluşarak, hem fikirlerini, yeteneklerini dışa vurabilecek hem de bağımlılıkla ilgili eserlerinin yetişkinlere de mesaj verebilecekler’’ dedi. Coşkun, yarışmaya geçen yıl Yozgat’ta 2 bin 58 öğrencinin katıldığını, yurt genelinde 16 bin 476 okuldan 185 bin 763 eser başvurusunun yapıldığı hatırlattı. Coşkun, ‘’Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 lira ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan öğrenciler arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin lira, ikincileri 3 bin 500 lira, üçüncüleri bin lira ödülün sahibi olacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecek’’ diye konuştu. 

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Yetenek Yarışması
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