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Yeşilini de seviyoruz

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta vatandaşlar hasada hazırlanan yeşil nohuda ilgi gösteriyor.

Yeşilini de seviyoruz

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta vatandaşlar hasada hazırlanan yeşil nohuda ilgi gösteriyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:11
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Yeşilini de seviyoruz

Yozgatlı vatandaşlar tarlada son günlerini geçiren ve kuruma aşamasına gelen yeşil nohudu severek tüketiyor. Bazı çiftçiler tarlasındaki nohudu yeşil iken sökerek şehir merkezinde vatandaşlara satışa sunuyor.  Yozgatlı vatandaşlar, yeşil nohudun İç Anadolu bölgesinde bilindiğini ve yine bu yörede yeşil haliyle tüketildiğini belirtti. Yeşil nohudun anne sütünü artırdığı, vücudu kuvvetlendirdiği, cildi temizlediği, ve özellikle idrar sökücü özelliğinin yanı sıra bağırsakları da yumuşattığı bildirildi. Kababel Köyü Muhtarı Erdoğan Bektaş tarlasına nohut ekenlerin kısa süre sonra hasat yapacağını, bazı köylerde ise hasadın başladığını bildirdi. Erdoğan Bektaş, "Yeşilini de seven var ancak biz normal nohut için ekim yaptık. Tabi bölge bölge hasat değişebiliyor. Bizim burada nohutlar yeni kurudu ve biz de yakında hasadına başlarız" dedi.

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Yeşilini De Seviyoruz
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