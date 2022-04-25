Yeşilay sahada

Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi. Düzenlenen program öncesi ise Yeşilay gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydan’ında düzenlenen etkinliklere katıldı.

‘BİR ARADA OLMAKTAN MUTLUYUZ’

İftar programına Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay yönetim kurulu üyeleri ve Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri katıldı. Bozok Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay gönüllüsü olan öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Üniversite öğrencileri ile birlikte her fırsatta çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyleyen Ertürk, “Yeşilay olarak, bağımlılıklar ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek amacıyla aktif, dinamik Genç Yeşilay kulüplerimizle 146 üniversitede bağımlılıklara dur” dediklerini ifade etti.

‘HER ZAMAN BERABER OLACAĞIZ’

Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu ile çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Ertürk, bu çerçevede Ramazan ayında üniversitede bulunan Yeşilay gönüllüsü öğrencilere yönelik iftar programı düzenlediklerini kaydetti. Katılım sağlayan öğrencilere teşekkür eden Ertürk, “Yeşilay’a verdiğiniz desteği oldukça önemsiyoruz. Bizde Yeşilay Yozgat Şubesi olarak her zaman sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİ ÇOCUKLARLA

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Meydanı’ndaki şenlik programına Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı. Şenlikte Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından stant açıldı. Stantta çocuklara hediyeler dağıtıldı. Yeşilay Yozgat Şubesi olarak 23 Nisan kutlamaları için gençlerle meydanda olduklarını vurgulayan Ertürk, “Çocuklara hediyeler dağıttık, yüz boyamaları ve parmak boyama yaptık” ifadelerini kullandı.