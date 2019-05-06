Yeşilay etkinliklerini sürdürüyor

Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, daha önce il merkezinde 4 okulda uygulanan proje ile ilgili çok olumlu dönüşler aldıklarını, uygulamayı her ilçede en az bir okulda uygulamayı planladıklarını söyledi. Coşkun, ‘’İlk olarak Yerköy ve Şefaatli ilçelerimizde uyguladık. Önümüzdeki gün ve aylarda diğer ilçelerimizde birer okulda Benim Kulübüm Yeşilay uygulamasını yapacağız. Bu proje ile öğrenciler Yeşilay’ı tanıyor, zararlı alışkanlıkları ve korunma yollarını öğreniyor, bağımlılıklar karşı daha bilinçli oluyorlar. Her iki okuldaki idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Yeşilay olarak teşekkür ediyoruz’’ dedi.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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