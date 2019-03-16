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YEŞiLAY bilinçlendiriyor

YOZGAT Yeşilay Şubesi toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilay Haftası’nın sonlanmasıyla birlikte çalışmalarına ara vermeyen Yeşilay, okullarda öğrencilerle buluşuyor.

YEŞiLAY bilinçlendiriyor

YOZGAT Yeşilay Şubesi toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilay Haftası’nın sonlanmasıyla birlikte çalışmalarına ara vermeyen Yeşilay, okullarda öğrencilerle buluşuyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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YEŞiLAY bilinçlendiriyor

Bozok Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü gönüllü üye öğrencilerle Nida Tüfekçi Güzel sanatlar Lisesi ve  Çalatlı Hüseyin Saffet Coşkun İlk ve Ortaokulunda Yeşilay tanıtımı ve bilinçlendirme çalışması yapıldı. İlk ve ortaokul ve lise öğrencilerine broşür ve çeşitli hediyeler dağıtan Yeşilay yetkilileri, öğrencilere Yeşilay çalışmaları ile ilgili bilgiler verdiler. Konu ile ilgili açıklama yapan Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini söyledi.  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitiminin Yozgat genelinde tüm okullarda rehber öğretmenlerce devam ettiğini, Bozok Üniversitesi gönüllü öğrencileri ile de Yeşilay’ın tanıtılmaya devam edileceğini ilave etti.

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