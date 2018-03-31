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YEŞiL ALAN MiKTARI ARTIYOR

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘herkesin bir dikili ağacı olmalı’ sloganıyla, ağaçlandırma çalışması yaptı.

YEŞiL ALAN MiKTARI ARTIYOR

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘herkesin bir dikili ağacı olmalı’ sloganıyla, ağaçlandırma çalışması yaptı.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
4 Okunma
YEŞiL ALAN MiKTARI ARTIYOR

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrenciler dağıtılan fideleri toprakla buluşturdu. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arazisinde gerçekleşen etkinliğe Saraykent ilçesinde görev yapan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan daire amirleri ve memurlar da katıldı.

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