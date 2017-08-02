Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106409
ALTIN
144.171
DOLAR
3.5406
STERLİN
4.6752
EURO
4.1873

Yerköylüler yine atıştı

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ilk oturumunda Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer ve Nuri Kahraman yine kısa süreli polemiğe girdi. İkili geçtiğimiz ay yapılan toplantıda da iş makineleri konusunda karşılıklı tartışma yaşamıştı.

Yerköylüler yine atıştı

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı ilk oturumunda Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer ve Nuri Kahraman yine kısa süreli polemiğe girdi. İkili geçtiğimiz ay yapılan toplantıda da iş makineleri konusunda karşılıklı tartışma yaşamıştı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:05
114 Okunma
Yerköylüler yine atıştı

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunu İl Genel Meclisi Başkanvekili Halil İbrahim Coşkun yönetti.
Meclis gündeminde yer alan maddeye göre Yerköy İlçesi’ne bağlı Kocaoğlu Köyü’ne mezarlık, cami, şadırvan ve çeşme yapımı için ayrılan 10.000.00 lira ödeneğin iptal edilerek, yerine aynı ilçeye bağlı Kayadibi Köyü’ne menfez ve köprü yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği teklifinde bulunuldu.
AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer’in tahsis değişikliği talebine, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman’dan tepki geldi.
MHP’li Nuri Kahraman, “Bu ödenekler neden sürekli yer değiştiriyor? Bu köye verilen para tekrar bu köyden alınacaksa, bu köye neden bu kadar para tahsisi yapıldı? Geçtiğimiz yıllarda benzer bir uygulamayı Osman Biçer, kendi köyü için yapmıştı” diyerek tepkisini dile getirdi.
AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer ise, Kocaoğlu Köyü’nde adı geçen hizmetlerin tamamlandığını ve köyde bu ödeneğe ihtiyaç duyulan proje ve hizmetlerin tamamlanmış olduğunu belirterek, “Gündem başlığı uzun yazılmış. Orada yazdığı gibi bu köyümüzde mezarlık, cami, şadırvan ve çeşme yapım işi söz konusu değil. Bunlar köyümüzde zaten var. Yaptığımız iş buradan alıp, ihtiyaç duyulan yere kaynak teminidir. Bunda yanlış olan ne var?” diye konuştu.
Konuşmaların ardından araya giren Meclis Başkanvekili Halil İbrahim Coşkun, teklifi oylamaya sundu.
Söz konusu tahsis değişikliği meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Darıca’da coşkulu buluşma
Darıca’da coşkulu buluşma
7 gün 7 gece!
7 gün 7 gece!
Duygu simsarları!
Duygu simsarları!
Sorunlara istişareli çözüm
Sorunlara istişareli çözüm
7 milyon liralık yatırım!
7 milyon liralık yatırım!
Yozgatlıları ağırladı!
Yozgatlıları ağırladı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim