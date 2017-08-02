Yerköylüler yine atıştı

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunu İl Genel Meclisi Başkanvekili Halil İbrahim Coşkun yönetti.

Meclis gündeminde yer alan maddeye göre Yerköy İlçesi’ne bağlı Kocaoğlu Köyü’ne mezarlık, cami, şadırvan ve çeşme yapımı için ayrılan 10.000.00 lira ödeneğin iptal edilerek, yerine aynı ilçeye bağlı Kayadibi Köyü’ne menfez ve köprü yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği teklifinde bulunuldu.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer’in tahsis değişikliği talebine, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman’dan tepki geldi.

MHP’li Nuri Kahraman, “Bu ödenekler neden sürekli yer değiştiriyor? Bu köye verilen para tekrar bu köyden alınacaksa, bu köye neden bu kadar para tahsisi yapıldı? Geçtiğimiz yıllarda benzer bir uygulamayı Osman Biçer, kendi köyü için yapmıştı” diyerek tepkisini dile getirdi.

AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer ise, Kocaoğlu Köyü’nde adı geçen hizmetlerin tamamlandığını ve köyde bu ödeneğe ihtiyaç duyulan proje ve hizmetlerin tamamlanmış olduğunu belirterek, “Gündem başlığı uzun yazılmış. Orada yazdığı gibi bu köyümüzde mezarlık, cami, şadırvan ve çeşme yapım işi söz konusu değil. Bunlar köyümüzde zaten var. Yaptığımız iş buradan alıp, ihtiyaç duyulan yere kaynak teminidir. Bunda yanlış olan ne var?” diye konuştu.

Konuşmaların ardından araya giren Meclis Başkanvekili Halil İbrahim Coşkun, teklifi oylamaya sundu.

Söz konusu tahsis değişikliği meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.