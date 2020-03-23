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Yerköy’de sokaklar yıkandı

YERKÖY Belediyesi korona virüs salgınına karşı cadde ve sokakları dezenfektan etti.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:14
Yerköy’de sokaklar yıkandı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çin'de ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tedbir aldıklarını söyledi. Toplu yaşam alanları ve kurumlarda yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından cadde ve sokakların ilaçlandığını ve deterjanlı suyla yıkandığını belirten Yılmaz, "Belediye olarak koronavirüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere ve özellikle Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına uymalarını istiyoruz" dedi. 

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Yerköy’de Sokaklar Yıkandı
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