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Yerköy yatırım bekliyor

YERKÖY ilçesinin E-88 Karayolu girişinden başlayıp, Şefaatli istikameti Karanlıkdere bölgesine kadar uzanan Delice Irmağının üst tarafında kalan bölgenin büyük bölümünde yer alan yerel adıyla ‘'Tilki Çiftliği’ olarak bilinen, resmi ismi ise 'Beyazitoğlu' olan çiftlik arazisinin yatırım yapılarak değerlendirilmesi isteniyor.

Yerköy yatırım bekliyor

YERKÖY ilçesinin E-88 Karayolu girişinden başlayıp, Şefaatli istikameti Karanlıkdere bölgesine kadar uzanan Delice Irmağının üst tarafında kalan bölgenin büyük bölümünde yer alan yerel adıyla ‘'Tilki Çiftliği’ olarak bilinen, resmi ismi ise 'Beyazitoğlu' olan çiftlik arazisinin yatırım yapılarak değerlendirilmesi isteniyor.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:18
Yerköy yatırım bekliyor

Kapatıl çiftlik arazisinin hazineye devrinin ardından özelleştirme kapsamından çıkartılıp, bir bölümü Et ve Balık Kurumu'na tahsis edilen, daha sonra da bir kısmı Turizml Bölgesi ilan edilip, kalan diğer bir bölümünün ise Bozok Üniversitesi’ne devri yapılmasına karşılık, yatırım yapılmaması ilçe halkı arasında tedirginlik yarattı. Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, çiftlik arazisi olarak adlandırılan bölgeyi gezerek, izlenimlerini paylaştı. Çelik, bölgede 2 bin 700 dekar alanın Yozgat Bozok Üniversitesi’ne tahsis edildiğini, burada Ziraat Fakültesi ile birlikte Tarımsal Araştırma ve Uygulama alanı yapılması planlanmasına karşılık, ciddi bir adım atılmadığını söyledi. Bölgede bin 531 dekar alanın Turizm Alanı olarak ilan edildiğini, sıcak su kaynaklarının bulunduğunu kaydeden Çelik, kaynakların atıl bırakıldığını ile sürdü. Aynı bölgede bulunan Uyuz Hamı ile çevresinde yapılan yüzey araştırmalarda önemli bulgulara rastlanıldığını anlatan Çelik, ‘’Yerköy halkı Yozgat Bozok Üniversitesi’nden kendisine ait alanda Ziraat Fakültesi’ni öğretime açıp, uygulama alanlarının da amacına uygun değerlendirilmesini bekliyor. Bölgede bulunan tarihi alanların araştırılıp, kazılar yapılarak gün yüzüne çıkartılarak, Roma dönemi kalıntısı yerleşim alanlarının turizme kazandırılmasına yönelik ciddi adımlar atılmasını bekliyoruz’’ dedi. 

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Yerköy Yatırım Bekliyor
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