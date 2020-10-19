Yerelden kalkınma çalışması

Bu kapsamda aynı sektör ve o sektöre bağlı çalışan işletmeler bir araya gelerek, yeni bir ortaklık modeliyle ortak üretim ve ortak pazarlama işinin kurgulanması değerlendirildi. İlk olarak tarım ve hayvancılık konusunda bölgesinde lider konumda olan Boğazlıyan’da tarım da kullanılan aletlerin üretimini, satışını gerçekleştiren esnaf bir araya geldi. Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanında diğer bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ortak kurulabilecek işletmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Esnafımla, vatandaşlarımızla daima istişare ederek, belediyemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte bu birleşim sürecinde her zaman destek olacağız. Üretenin ve kazananın Boğazlıyan olması için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.