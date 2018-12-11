Yerel yönetimler konuşuldu

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen proje, Karaman Yarınlar İçin El Ele Derneği Koordinatörlüğünde, SORGED Sorgun Gençlik Derneği ve Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği ortaklığında hazırlandı. Politika Reformuna Destek - Yapılandırılmış Diyalog programı kapsamında ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik Bölgesel Eğitimleri ve Zirvesi’ adlı projenin ikinci eğitimi Sorgun'da gerçekleştirildi. Genç bakışı yerel yönetimlerin tüm organlarına taştırıp, Gençlerin yerel yönetime aktif ve bilinçli bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlayan proje ilgi gördü. Yürütülen çalışmalara, Sorgun Belediye Başkan yardımcısı Metin Kayhan, Meclis üyesi Selim Koçak, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, CHP Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanlığı da destek verdi.

Zirveye farklı şehirlerden katılan gençlere, Yozgat’ın tarihi, turistik bölgeleri gezdirilip, tanıtıldı.

