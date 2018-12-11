Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91868
ALTIN
216.158
DOLAR
5.3810
STERLİN
6.7893
EURO
6.1255

Yerel yönetimler konuşuldu

YURDUN farklı bölgelerinden Sorgun ilçesine gelen gençler, ‘Yerel yönetimler ve Gençlik Katılımını’ ele alıp, tartıştı.

Yerel yönetimler konuşuldu

YURDUN farklı bölgelerinden Sorgun ilçesine gelen gençler, ‘Yerel yönetimler ve Gençlik Katılımını’ ele alıp, tartıştı.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
37 Okunma
Yerel yönetimler konuşuldu

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen proje, Karaman Yarınlar İçin El Ele Derneği Koordinatörlüğünde, SORGED Sorgun Gençlik Derneği ve Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği ortaklığında hazırlandı. Politika Reformuna Destek - Yapılandırılmış Diyalog programı kapsamında ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik Bölgesel Eğitimleri ve Zirvesi’ adlı projenin ikinci eğitimi Sorgun'da gerçekleştirildi. Genç bakışı yerel yönetimlerin tüm organlarına taştırıp,  Gençlerin yerel yönetime aktif ve bilinçli bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlayan proje ilgi gördü. Yürütülen çalışmalara, Sorgun Belediye Başkan yardımcısı Metin Kayhan, Meclis üyesi Selim Koçak, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, CHP Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanlığı da destek verdi. 
Zirveye farklı şehirlerden katılan gençlere, Yozgat’ın tarihi, turistik bölgeleri gezdirilip, tanıtıldı. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BESiCiLER SERTiFiKALANDI
BESiCiLER SERTiFiKALANDI
Topluluk ilk çalışmasını yaptı
Topluluk ilk çalışmasını yaptı
DEAŞ Operasyonu
DEAŞ Operasyonu
Konya’yı gezdiler
Konya’yı gezdiler
Ovakent’te ağaçlandırma
Ovakent’te ağaçlandırma
Ormanlık alanı temizlediler
Ormanlık alanı temizlediler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim