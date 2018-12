'Yerel Gazete Alın' Çağrısı

TELEVİZYON kanalları içerisinde en fazla izlenen sabah programı olan Fox Tv’de her sabah yayınlanan ‘Çalar Saat’ haber programının sunucusu meslektaşımız Gazeteci İsmail Küçükkaya, yerel medya ve yerel gazeteler ile ilgili yaptığı destek çağrısı büyük ilgi gördü. Anadolu basını, Küçükkaya’nın başlattığı kampanyanın her kesime ulaşması için kolları sıvadı. Hafta içi her gün sabah kuşağında yayınlanan Fox Tv Çalar Saat Haber Programında ulusal gazetelerin yanı sıra, yerel ve bölge gazetelerinde çıkan haberleri de dünyaya duyuran Gazeteci İsmail Küçükkaya, son günlerde adeta yeni bir slogan üreterek, insanların illerde yerel gazete almaları isteyip, kampanya başlattı. Küçükkaya, “Yerel gazetelerin ayakta kalabilmesi için, insanların kendi şehirlerinde yayın yapan yerel gazetelere abone olarak, ya da her gün bir yerel gazete alarak destek olmaları gerekiyor. Demokrasi için insanların bunu yapması gerekiyor. Gazete kağıt fiyatlarının artması nedeniyle bir çok yerel gazete çok zor günler yaşıyor. Kentinin sorunlarını dile getiren bu gazetelerin ayakta kalabilmesi için insanların mutlaka yerel gazete alıp, okumaları gerekir” dedi.

Çalar Saat Sunucusu Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın yerel medyaya verdiği destek ve yaptığı çağrı Anadolu Basını çalışanları tarafından takdirle karşılandı.