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YERALTINDAKi SERVET

Akdağmadeni ilçesindeki maden yatakları tarih boyu ekonomiye verdiği desteğini sürdürüyor. AKDAĞMADENİ ilçesinde 1815 yılından itibaren başlayan Gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherinin toprak altından çıkartılarak, ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar günümüzde de tüm hızıyla devam ediyor. 137 kişinin istihdam edildiği maden ocağından kurşun ve maden çıkartılarak, yurtiçi ve yurtdışı pazara sunuluyor.

YERALTINDAKi SERVET

Akdağmadeni ilçesindeki maden yatakları tarih boyu ekonomiye verdiği desteğini sürdürüyor. AKDAĞMADENİ ilçesinde 1815 yılından itibaren başlayan Gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherinin toprak altından çıkartılarak, ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar günümüzde de tüm hızıyla devam ediyor. 137 kişinin istihdam edildiği maden ocağından kurşun ve maden çıkartılarak, yurtiçi ve yurtdışı pazara sunuluyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:10
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YERALTINDAKi SERVET

AKDAĞMADENİ ilçesinde Gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherleri yataklarından, bir çoğunun tenörünün düşük olması nedeniyle işletmeye açılmazken, 1815 yılından itibaren açılmaya başlanılan ocaklarda üretim devam ediyor. 1820 yılından 1860 yılına kadar madencilik faaliyetlerinin oldukça yüksek düzeyde, verimli bir şekilde yapıldığı ilçede halen 137 kişinin istihdam edildiği iki ayrı ocaktan çıkartılan kurşun-çinko cevheri ülke ekonomisine katkı veriyor. 1967 yılından itibaren Rasih ve İhsan Madencilik Şirketit tarafından işletilmeye başlanan Karapiri bölgesindeki Bayramali ve Kıraçbey ocaklarından elde edilen tüvenan cevher Akdağmadeni ilçesindeki flotasyon tesisinde zenginleştirilerek kurşun ve çinko konsantresi elde ediliyor. Elde edilen maden ürürünü Akdağmadeni ilçesinde karayolu ile Samsun’a taşınıp, gemilerle yurtdışına gönderiliyor. Görünür rezervi yaklaşık 3 milyon ton olan sahada yapılan üretimlerde yılda 6 ila 7 bin ton cevher zenginleştiriliyor.
KURŞUN-ÇİNKO-
GÜMÜŞ YATAKLARI 
Konuyla ilgili hazırlanan raporlarda, vaziyet ve şimdiye kadar yapılan madencilik çalışmaları Gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherleri, Akdağmadeni çevresinde öteden beri bilinmekte olduğuna vurgu yapılarak, ‘1820 yılından 1860 yılına kadar madencilik oldukça esaslı bir şekilde yapılmıştır. 1908 den 1918 yılına kadar da, devlet teşviki ile yeniden ihya olunan işletmeler, sonraları 1962 senesine kadar terkedilmiştir’’ denildi. Aynı raporda, eski işletme devirlerinin önemi, kısmen eski ocaklar çevresinde bulunan ve çoğunlukla Akdağmadeni civarında görülen takriben 25 bin tonluk yığın ile belli olduğuna vurgu yapıldı. Raporda ‘Akdağmadeni’nden 4-5 kilometre güneydoğudaki Ziyarettepe ve Keçikaletepe mevkilerinde de önemsiz işletmeler açılmıştır. Akdağmadeni’nin Çiçeklidağ graniti içinde bulunan yataklar ise çok daha önemlidir. Boğatepe çevresinde birçok sığ kuyular bulunmakta, buralarda kuvars ve kalsit ile birlikte bol miktarda limonit mostra vermektedir’ görüşüne yer verildi.

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YERALTINDAKi SERVET
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