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Yeraltı mağarası ortaya çıktı

Akdağmadeni ilçesindeki bir sarkıt ve dikitli yeraltı mağarası, inşaat çalışmaları yapılırken tesadüfen ortaya çıkarıldı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:45
Yeraltı mağarası ortaya çıktı

AKDAĞMADENİ ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında içinde sarkıt ve dikitler olan yeraltı mağarası keşfedildi. Seyrantepe Mahallesi'nde, bir vatandaşın arsasına yaptıracağı evin inşaatı için temel kazıldığı sırada mağara ortaya çıktı. Durumu öğrenen Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, kazıyı durdurdu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, uzman ekip gelinceye kadar mağara etrafında güvenlik tedbiri aldıklarını söyledi. Yalçın, "Mağaranın içerisinde sarkıt ve dikitlerin olduğunu gördük. İlgili kurumlarla yazışmalarımızı tamamladık. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından değerlendirme yapılacak. İlçemizde turizme katkı sağlayacak yeni bir yapı ortaya çıkar diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Yeraltı Mağarası Ortaya çıktı
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