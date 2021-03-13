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Yenipazar’da Taziye Evi projesi

BOĞAZLIYAN İlçesinin Yenipazar Beldesi’nde belediye tarafından projelendirilen Taziye Evi ile ilgili ilk çalışma başlatıldı.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:53
Yenipazar’da Taziye Evi projesi

 Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, bölgenin ve Yenipazar'ın büyük sorunlarından birisinin de Taziye Evi olduğunu söyledi. Baran, özellikte Koronavirüs salgınının olduğu dönemde fazlasıyla ihtiyaç duyulan, bütün mahallelere yapmayı planladıkları Taziye Evi projesinin ilkini Aşağı Sarıkaya Mahallesin’de yapmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Başkan Baran, ‘’Aşağı Sarıkaya Mahallemize mezarlık yanına yapmayı planladığımız Taziye Evi ve Abdesthane projemizin inşaatının temelini atmış bulunuyoruz’’ dedi. 

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Yenipazar’da Taziye Evi Projesi
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