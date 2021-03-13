Yenipazar’da Taziye Evi projesi

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, bölgenin ve Yenipazar'ın büyük sorunlarından birisinin de Taziye Evi olduğunu söyledi. Baran, özellikte Koronavirüs salgınının olduğu dönemde fazlasıyla ihtiyaç duyulan, bütün mahallelere yapmayı planladıkları Taziye Evi projesinin ilkini Aşağı Sarıkaya Mahallesin’de yapmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Başkan Baran, ‘’Aşağı Sarıkaya Mahallemize mezarlık yanına yapmayı planladığımız Taziye Evi ve Abdesthane projemizin inşaatının temelini atmış bulunuyoruz’’ dedi.