YENiLEME ÇALIŞMASI

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün girişimleri ile bu yıl başlatılan engelli ve yaşlı kuruluşlarının yenilenmesi projesine başlanıldı. Bu kapsamda Alparslan Türkeş Huzurevi odalarının modernleştirilmesi kampanyası ile odalar hayırseverlerin katkılarıyla tefriş edildi. Alparslan Türkeş Huzurevinin odaların yenilenmesi sebebiyle düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, odaların yenilenmesine katkı sağlayan emekli İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ve Huzurevi sakini Rasim Demir, Huzurevi Müdürü Fahrettin Arslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu katıldı. Yozgat Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Huzurevi'nde 2 odanın hayırseverler tarafından yeniden tefriş edildiğini belirtti, bu tür devlet-millet işbirliğinin dayanışmayı, sevgiyi güçlendirdiğine vurgu yaparak, bu tür faaliyetlerin devam etmesini istedi. Konuşmaların ardından odaların tefriş edilmesini sağlayan hayırseverler Uğur Öztürk, Rasim Demir, Huzurevi Müdürü Fahrettin Arslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ve davetlilerle kurdele kesildi. Uğur Öztürk ve Rasim Demir'e günün anısına istinaden plaketleri takdim edildi.