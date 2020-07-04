Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115748
ALTIN
391.869
DOLAR
6.8651
STERLİN
8.5682
EURO
7.7192

Yeni yollar açılıyor

Akdağmadeni Belediyesi, ilçenin yeni yerleşim alanlarının yol sorununu yapılaşma öncesinde çözebilmek için kolları sıvadı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:04
Yeni yollar açılıyor

AKDAĞMADENİ Belediyesi, şehir merkezi ile birlikte mahallelerde yol açma, yenileme, bakım, onarım, genişletme çalışmalarını yürütürken, yeni yerleşim alanlarında yapılaşma öncesinde yol açma çalışması başlattı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçede bir taraftan mevcut yolların düzenlemesini gerçekleştirirken bir taraftan da kapalı olan imar yollarını açarak, ulaşım ağını her geçen gün daha da genişletmeye çalıştıklarını söyledi. Başkanı Yalçın, ‘’Yapılan çalışmalar doğrultusunda Seyrantepe ve Çamlık Mahallerimizi birbirine bağlayan alternatif bir yolu daha ulaşıma açmak için çalışmalarımız başladı. Özellikle TOKİ bölgesinden İmam Hatip Lisesi'ne giden öğrencilerimizin yoğun kullandığı güzergah daha düzenli ve kısa olacaktır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Yollar Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
GÜNEŞİ ÇOK SEVDİK
GÜNEŞİ ÇOK SEVDİK
Tarım ve turizme yatırım
Tarım ve turizme yatırım
Dr. Parlak, başkan oldu
Dr. Parlak, başkan oldu
Elektrik enerjisi güneşten
Elektrik enerjisi güneşten
Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor
Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Ediliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim