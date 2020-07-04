Yeni yollar açılıyor

AKDAĞMADENİ Belediyesi, şehir merkezi ile birlikte mahallelerde yol açma, yenileme, bakım, onarım, genişletme çalışmalarını yürütürken, yeni yerleşim alanlarında yapılaşma öncesinde yol açma çalışması başlattı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçede bir taraftan mevcut yolların düzenlemesini gerçekleştirirken bir taraftan da kapalı olan imar yollarını açarak, ulaşım ağını her geçen gün daha da genişletmeye çalıştıklarını söyledi. Başkanı Yalçın, ‘’Yapılan çalışmalar doğrultusunda Seyrantepe ve Çamlık Mahallerimizi birbirine bağlayan alternatif bir yolu daha ulaşıma açmak için çalışmalarımız başladı. Özellikle TOKİ bölgesinden İmam Hatip Lisesi'ne giden öğrencilerimizin yoğun kullandığı güzergah daha düzenli ve kısa olacaktır’’ dedi.