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Yeni yıllarını kutladılar

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, görevi başındaki güvenlik güçleri, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:37
Yeni yıllarını kutladılar

Hastane acil servisleri, 112 Acil Çağır Merkezi ve Sivas-Ankara kara yolunda bulunan polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret eden Polat, gazetecilere, yeni yılda görevi başında olan çalışanları ziyaret ettiklerini söyledi. Polat, devletin emrinde, milletin hizmetinde alınan tedbirlerin vatandaşın huzur ve güvenliği için alındığını belirterek, "Gecenin ayazında milletin huzur ve güvenliği için 7/24 çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görevlilerimizin yeni yılını kutladık. 2022 yılının devletimize, milletimize, insanlığa, barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum." dedi.
Belediye Başkanı Köse de tüm çalışanların ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "İnşallah 2022 yılı 2021 yılından daha iyi geçer, hem maddi hem manevi daha fazla kazanımlarımız olur. Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.
Vali Polat, uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolcuların yeni yılını kutladı.

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