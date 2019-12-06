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Yeni yılda zam yok

AKDAĞMADENİ Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında 2020 yılında uygulanacak ücret tarifeleri maddesi görüşüldü.

Yeni yılda zam yok

AKDAĞMADENİ Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında 2020 yılında uygulanacak ücret tarifeleri maddesi görüşüldü.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
Yeni yılda zam yok

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 2020 yılında su ücretleri başta olmak üzere diğer ücret tarifelerinde enflasyonla mücadele kapsamında artışa gidilmeyeceğini müjdeledi. Yalçın, 2020 yılı ücret tarifelerinin, Meclis’te görüşülerek kabul edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın, ‘’Vatandaşlarımızın ev ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında su ücretleri başta olmak üzere tüm ücret tarifelerinde herhangi bir artışa gitmiyoruz. Maliyet artışlarına rağmen halka hizmet Hakk'a hizmet prensibiyle, belediye olarak halkımızın yanında olup maliyetleri halkımıza yansıtmayacağız. Bunu yaparken halkımızın hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz. Her türlü usulsüzlükle mücadele etmek de belediyemizin görevidir. Buna istinâden kaçak su kullanım cezasını iki katına çıkarıyoruz. 2020 ücret tarifeleri için Meclis üyelerimizle birlikte almış olduğumuz bu karar, ilçemize hayırlı olsun’’ dedi. 

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