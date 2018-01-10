Yeni Mesire alanı hazır

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sarıhacılı Mahallesi’nde hizmete sunulan, Doğu-Batı istikametine giden yolcuların uğrayıp, yöresel kahvaltı ürünleriyle karınlarını doyurup, yine yöresel ürünlerden bulma imkanı kavuştuğu bölgede planladıkları mesire alanın da hazır olduğunu söyledi.

Başkan Arslan, ‘Yeni bir mesire alanına daha kavuştuk. Sarıhacılı Mahallemizde bulunan At Tepesi mesire alanımız soğuk havaya rağmen çocuklarımızın ilgisini çekiyor’ dedi.