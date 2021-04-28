Yeni bitki türü keşfedildi

ARAŞTIRMA Görevlisi Mehmet Fırat tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni bir keşifle dünyada tür sayısı 22’ye çıkan Gundelia cinsinin Türkiye’deki tür sayısının ise 19’a çıktığı kaydedildi.

Keşfedilen bitki türünün Şefaatli ilçesinde de yoğun olarak yetiştiği kaydedildi. Türkiye’deki endemik tür sayısı 15 olan Gundelia bitkinin 10 türünün botanikçi Mehmet Fırat tarafından yayımlanarak, bilim dünyasına tanıtıldı. Fırat, yeni bilimsel çalışmalar için şu ana kadar Kapadokya bölgesini 3 kez, aynı zamanda bu cinsin yayılış gösterdiği tüm alanları ve dünya da ise bu çalışma için 8 ülke gezdi. Fırat, yaptığı arazi çalışmalarında topladığı bitkilerden örnekler alıp, daha sonra mikroskopla yaptığı morfolojiye dayalı araştırmalarda keşfettiği türe ‘Gundelia cappadocica’ adını verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, 2014 yılından beri üzerinde çalıştığı Gundelia bitkisinin Kapadokya'ya özgü olan ve ‘Gundelia cappadocica’ olarak adlandırılan yeni türünü tanıttı. Fırat, yeni bitkinin ‘Gundelia cappadocica’ adını Kapadokya bölgesinden aldığını hatırlatarak, ‘’Gundelia bir cinstir ve dünyada yeni keşifle 22 türü oldu. Ülkemizde de 18 türle temsil edilen bu bitki, yeni keşifle 19 türe çıktı. Tip örneği her ne kadar Nevşehir Avanos olsa da Ürgüp, Göreme, Kayseri’nin Yahyalı, Kocasinan, Yozgat’ın Şefaatli ve Kırşehir’in Çiçekdağı bölgesinde yoğun olarak bulunmaktadır’’ dedi. Bitkinin adına bölgenin antik adını verdiklerini bildiren Fırat, ‘’Yeni türü bilim dünyasına bir ay önce tanıtmış olduk. Bu bitki Babillerde saray yemeği olarak, Kuzey Irak’ta ise tohumları çerez olarak kullanılmaktadır. Bu çerezlerin fabrikaları var ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor. Bu çerezin işlenmiş hali 2017 yılında Kuzey Irak’a gittiğimde kilosu pazarda kalitesine göre fiyatı 5 ila 35 dolara satışa sunulmaktaydı. Neredeyse çerezi bizim Antep fıstığıyla yarışır şekildeydi. Bunun turşusu, bölgesel tatlara göre değişik yemekleri, şurubu, sakızı ve kahvesi yapılıyor. Taze olarak yıllık Van’da 700 bin ton sebze haline girişi oluyor. Bu tüketilmekte olan özel bir bitkidir’’ ifadelerini kullandı. Bitki türleriyle ilgili araştırmaları ve makaleleri bulunan Araştırmacı Hasan Torlak da, ‘’Yeni bir endemik kenger türü keşfi yapıldı, Kapadokyada ve Gundelia cappadocica adı verildi. Bu bitki Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde de yetişiyor’’ bilgisini paylaştı.