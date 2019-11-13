Yeni Başkan Yılmaz oldu

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu dönem Başkanlığına, İstanbul Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz getirildi. Ankara’da gerçekleştirilen toplantı da, 1 Ocak 2020 itibari ile İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Ahmet Yılmaz, Konfederasyon Başkanlığına getirilirken, birinci dönem Konfederasyon Başkanı Ahmet Koç, bayrak değişimini 1 Ocak 2020 tarihinde yapacağı bildirildi. Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Trakya’da bulunan Yozgatlı Federasyonların oluşturduğu Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Ankara'da toplandı. Konfederasyonun 2019 yılı faaliyetleri değerlendirildi, 2020 yılında yapılacak çalışmalar şekillendirildi.
13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04