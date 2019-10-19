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YEMiN ETTiLER

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'na eylül ve ekim celbinde katılan, 86 acemi er, düzenlenen törenle yemin etti.

YEMiN ETTiLER

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'na eylül ve ekim celbinde katılan, 86 acemi er, düzenlenen törenle yemin etti.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
YEMiN ETTiLER

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Bugün 86 jandarma erimiz yemin etti. Yeminlerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeminlerini hiç bozmazlar, vatan sevgisini, vatan aşkını askerlik bittikten sonra da hep yüreklerinde, kalplerinde saklarlar" dedi. Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise, yemin eden erlere ‘Genç silah arkadaşlarım’ diye seslendi. Yeşilyurt, ‘’Sizler biraz önce milletimiz ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve kıymetli konukların tanıklığında silah arkadaşlarınızla omuz omuza gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine and içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzun simgesidir. Şu andan itibaren vatan hizmeti görevini sizden önceki büyüklerinizden devraldınız kutsal nöbeti yerine getirip sizden sonraki kardeşlerinize bayrağı devredeceksiniz. Bu vesile ile andınızın sizlere, ailenize ve Türk Silahlı Kuvvetlere ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Acemi erlerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan ve eğitimlerde başarılı olan erlere başarı belgeleri verildi. Tören yürüyüşünün ardından, acemi erler aileleriyle bir araya geldi.  Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, askeri personel ile askerlerin aileleri katıldı.

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