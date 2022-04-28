Yazıcı’dan ziyaret

Yazıcı, okullarda yapılan çalışmalar ve eğitim süreçlerini yerinde incelemek amacıyla ziyarette bulunduğu okulların birimlerinde incelemelerde bulundu. Okulların yöneticilerinden bilgi alan Yazıcı, sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek derslerin işleniş süreçleri, LGS' ye hazırlık çalışmaları ve DYK kursları hakkında gözlemlerde bulunup, yaklaşan sınavlarla ilgili olarak yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundu. Öğretmen odalarını ziyaret ederek eğitim süreçleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunan Yazıcı, derslerin işlenmesinde araç gereç kullanımının artırılması ve yapılandırmacı sisteme uygun yöntemlere ağırlık verilmesinin önemi ve gerekliliği üzerinde durarak çalışmaları ve gösterdikleri fedakârlıklar için yönetici ve öğretmen arkadaşlara teşekkür etti.