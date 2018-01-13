Yazı yazmakla olmaz

Vali Kemal Yurtnaç, Koordinasyon Kurulu toplantısında gerçekleşen yatırım ve projeler hakkında bilgilendirme yaptı. İl Özel İdaresi’nde gerçekleşen toplantıya Milletvekili Yusuf Başer, yatırımcı kuruluşları bölge veya il müdürü katıldı. Vali Yurtnaç, resmi yazışma yapmak suretiyle işlerin takibinde etkili sonuç alınamayacağını, bununla birlikte her kurum amirinin iş ve işlemlerini ilgili paydaşlarıyla takip etmesi gerektiğini aktardı. Vali Yurtnaç, “Devlette yazışma olmadan iş olmaz ama sadece yazışma yapmakla da sonuca ulaşamazsınız. Gerekirse gidip ilgili kurumu ziyaret edecek, çayını içeceksiniz ve işinizin ahvalini öğrenip, takip edeceksiniz” diyerek Yozgat’ta görev yapan kurum müdürlerini uyardı.

Vali Yurtnaç, geçtiğimiz yıl genel bütçeden 5 milyar 218 milyon lira bedelli 318 proje uygulandığını, projelerin 2017 yılı ödeneğinin 825 milyon lira olup, geçen yılda nakdi gerçekleşme tutarın 562 milyon lira, oranın ise yüzde 70 olduğunu bildirdi. Yurtnaç, projelerin ise 128 adetin tamamlanıp, 135 projede çalışmaların sürdüğü 21 projenin ihalede olup, 34 projeye başlanılamadığı bilgisini paylaştı. Mahalli idarelerde ise 244 projenin 181 milyon lira ödeneği bulunduğu 157 milyon lira harcama yapılarak nakdi gerçekleşmenin yüzde 87 olduğunu ileten Vali Yurtnaç, “Bu projelerden 315 adetini tamamladık, 75 projede çalışmalar sürmekte olup, 18 proje ihale aşamasındadır. 16 projeye ise başlanılamamıştır” diye konuştu.

Vali Yurtnaç’ın ardından ilgili kurum müdürleri yürüttükleri çalışmalar hakkında koordinasyon kurulu üyelirini bilgilendirdi.

