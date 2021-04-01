YAZDI BiRiNCi OLDU

YERKÖY Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Elif Ercan, Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışmasında Bölge birincisi olarak, ödülünü törenle aldı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında ‘Suyun Değeri’ konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, dereceye giren öğrenci ve okul temsilcilerinin katıldığı tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Bölge Müdürü Okan Bal'ın suyun değerine yönelik gerçekleştirdiği konuşma akabinde 2020-2021 kompozisyon dalında birinci olan öğrenciler kompozisyonlarını okudu. Sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8/B sınıfı Öğrencisi Elif Ercan kompozisyon dalında bölge birincisi oldu. Ercan ödülünü, Kayseri DSİ Bölge Müdürlüğünde yapılan törenle aldı. •Haber Merkezi•