Yaz Kursları başlıyor

Yazıcı, ‘Bu kapsamda Yaz Okulu Kurslarımız ilimizdeki, Okul Öncesi, İlk ve Ortaokullarımızda 8Temmuz-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında 5 hafta sürecektir. Yaz okulu uygulamalarında, el becerileri, seramik-Kuran-ı Kerim, ebru, geleneksel çocuk oyunları, zeka oyunları, maket uçak yapımı, hafıza teknikleri, sportif oyunlar, resim ve talebe göre İhtiyaç duyulacak diğer alanlarda kurslarımız açılacaktır. Tüm öğrencilerimizi vakitlerini değerli geçirmeleri için kurslarımıza bekliyoruz’’ dedi.