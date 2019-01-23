Yaya kaldırımlar temizlendi

Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde kürek ve sıyırgılarla Lise Caddesi'ndeki yaya kaldırımlardamki karı temizleyip, yol kenarına sürükleyen temizlik işçileri, gün boyu gerçekleştirdikleri çalışmaları gece de sürdürdüklerini ifade ettiler. Temizlik işçileri, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için çalıştıklarını, insanların karda rahat yürümelerini sağladıklarını kaydettiler.