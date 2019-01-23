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Yaya kaldırımlar temizlendi

YOZGAT Belediyesi temizlik işçileri, gece yağan karın ardından sokaklara çıkıp, özellikle yaya kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Yaya kaldırımlar temizlendi

YOZGAT Belediyesi temizlik işçileri, gece yağan karın ardından sokaklara çıkıp, özellikle yaya kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Yaya kaldırımlar temizlendi

Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde kürek ve sıyırgılarla Lise Caddesi'ndeki yaya kaldırımlardamki karı temizleyip, yol kenarına sürükleyen temizlik işçileri, gün boyu gerçekleştirdikleri çalışmaları gece de sürdürdüklerini ifade ettiler. Temizlik işçileri, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için çalıştıklarını, insanların karda rahat yürümelerini sağladıklarını kaydettiler.

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