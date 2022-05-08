Yavrular kurtarıldı

Sorgun Can Dostları ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, Yerköy Dedebağı köyü yolu üzerine atılan 10 civarı anne ve yavrularla Yerköy derneği yönetim kurulu üyesi Fahri Genç’in ilgilendiğini söyledi. İki yavrunun Yerköy’e getirildiğini dile getiren Akbaş, ‘’İki hasta yetişkin can, Yerköy belediyesi veteriner hekimi tarafından kontrol edildi. Gerekli iğneler yapıldı. Diğer canlar Jandarma ekiplerince doyuruldu, su verildi fakat araç eksikliğinden dolayı hala alınamadı. Emeği geçen Fahri Genç’e ve Jandarma ekibimize teşekkür ederim’’ dedi.