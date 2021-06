YATIRIMLARA DEVAM

Ankara'dan kara yoluyla Balışeyh ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Hızlı Tren ile geldiği Sorgun İlçesinde kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılandı. Oktay ve Karaismailoğlu’na AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef eşlik etti.

Sorgun ilçesinde hemşehrileri tarafından karşılanan Oktay’a sevgi gösterisinde bulunuldu. Trenden indikten sonra, basın toplantısının yapılacağı bölgeye gitmekte aşırı kalabalık nedeniyle ulaşmakta zorlanan Oktay ve Karaismailoğlu, yaptıkları açıklamalarda hem ulaşım alanındaki konuları değerlendirdi, hem de genel siyasi gelişmeleri yorumladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Covid19 nedeniyle il ziyaretlerini olabildiğince kısıtlı tutmaya çalıştıklarını, bu nedenle kendi memleketine de çok uzun süredir gelemediğini hatırlattı. Oktay, Zonguldak’tan çok ciddi enerji yüklenerek Yozgat’a geldiklerini, aynı enerjiyi Yozgat’ta da gördüklerinin altını çizdi. Oktay, ‘’Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye’nin depoladığı enerji, Türkiye salgına rağmen her türlü altyapı çalışmalarında, her türlü yatırımında, her türlü gayretinde hız kesmeden çok yüksek hızla yoluna devam ediyor. Onun için oradan aldığımız enerji ile yüksek hızlı tren ile bugün buraya geldik’’ dedi.

TEST SÜRÜŞLERİ

Uzun zamandan beri yatırımları, çalışmaların devam eden Yüksek Hızlı Trenin 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren test sürülerini devam ettiğini hatırlatan Oktay, test sürüşlerinden birini de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve milletvekilleriyle birlikte yapmış olduklarını kaydetti. Oktay, ‘’Son derece konforlu, rahat, hızlı buradan Ankara’ya çok rahat şekilde istediğiniz zaman her türlü ihtiyacınız için, hatta gezmek için rahatlıkla gidip gelebileceğiniz bir konforu yakaladığımız test sürüşünü yaptık. Şuanda sertifikasyon çalışmaları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor, bu test sürüşleri de bunun için. Bu çalışma tamamlandıktan sonra seferlerine başlayacak. Ankara, Yozgat, Sivas hattı tam kapasite çalışmaya başlayacak. Tüm yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. İlk çeyreğe baktığımızda biz bunun sonucunu da görüyoruz. Dünyada ikinci sıraya yerleşen, yüzde 7’lik bir büyüme asla tesadüf değildir. Bugün de dün de bunu gördük’’ diye konuştu.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, Yozgat’ta Anadolu’nun yükselen değeri olarak Ulaştırma ve Altyapı, haberleşme yatırımlarımızdan pay alan önemli illerden biri olduğuna vurgu yaptı, ‘’2003-2021 yılları arasında Yozgat’ta demir yolu projelerinden olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde de çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Üst yapı ve ETT yapım çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi. 725 kilometrelik ray seriminin tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara Sivas arasındaki seyahat süresinin 12 saatten ilk etapta 4 saate, daha sonrasında da 2 saate ineceğinin altını çizdi. Karaismailoğlu, ‘’Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni’nde de yeni istasyonlar yaptık. Yapım için çalışmalara başlanan Yozgat için yeni YHT Garını da bu yıl içerisinde faaliyete alacağız. Kayaş-Ballışeyh bölümünde altyapı çalışmaları devam ediyor. Balışeyh, Yerköy, Akdağmadeni, Sivas kesiminde ise altyapı, üst yapı ve elektromekanik sistem işleri tamamlanarak yükleme işlemine başladık. Önümüzdeki günlerde Yozgatlılar ile birlikte hızlı tren ile birlikte buraya gelmek için bizlerde sabırsızlanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.