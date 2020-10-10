Yatırımı konuştular

BOĞAZLIYAN ilçesinde, Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yapılabilecek yatırımlar ve çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İl Tarım Müdürü, Yozgat ile Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası, Karsu Tekstil, CBD Grup, Garanti Kompozit’in temsilcileri katıldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yatırım konulu toplantının verimli geçtiğini belirterek, ‘’Boğazlıyan’da istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen çalışmalarımızı hayata geçirerek, tarımsal anlamda yüksek katma değerli üretim yoluyla sağlıktan sanayiye, tekstilden inşaata kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilen keneviri ilçemizde 100 dönümlük bir alanda üretimine başlayacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürecek, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanına da işleme tesisi kazandıracağız. Sağlayacağımız imkanlarla çiftçilerimizin ve üreticilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.