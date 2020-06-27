YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil, hazır yemek teknolojileri ile turizm otelcilik sektöründe faaliyet gösteren yatırımları hizmete açan iş insanları, yeni yatırımlar yaparak, istihdamı artırmaya yönelik projeleri konusunda sözbirliği yaptı. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde turizm, ısıtma-soğutma teknolojileri, gıda-kuru bakliyat paketleme, elektronik sinyalizasyon, güvenlik araçları, medikal sağlık malzemeleri, savunma sanayi alanında teknoloji yoğun üretim kapasitesine sahip 6 tesisin temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yatırım yapacak olan iş insanları ile açılış ve temel atma törenine katılanların huzurunda yeni yatırım ve istihdamın artırılmasına yönelik sözler aldı. Oktay, Azerbaycan-Rusya iş ortaklığı ile Yozgat’ta kurulacak olan Barelli Isıtma Soğutma tesisinin yatırım tutarının 5 milyon dolar olduğunu, işletmede 100 kişinin istihdam edileceğini bildirdi. Bu yıl Eylül ayı içerisinde de açılışı yapılacak olan tesisin firma yetkilisi, "Eylül ayı içerisinde açılışını yapacağız, açılışımıza sizi de bekliyoruz. Tesiste, merkezi ısıtma kazanları imalatı, kombi, kombilerdeki kullanma suyu ısıtıcıları imalatı yapılacaktır" dedi.

ESA Group şirketi tarafından yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak tesiste, bakliyat eleme, nitelikli tarım ürünleri satışı ve pazarlaması yapılacak. Bu yılın ekim ayında hizmete girecek tesiste yaklaşık 40 kişi istihdam edilecek. Şirket yöneticisi ise, inşaatın devam ettiğini, 3 ay içerisinde tamamlayarak, üretime geçeceklerini bildirdi.

NORTHTECH ELEKTRONİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Northtech Elektronik Mühendislik şirketi sahibi hemşehrimiz Celal Aral tarafından Yozgat’ta kurulmaya başlanılan tesisin ekim ayında hizmete gireceğini bildirdi. Oktay, demiryolları, karayolları, limanlar, hava meydanları için ileri teknoloji ürünleri olan elektrikli sinyalizasyon, güvenlik, trafik kontrol ekipmanlarının imalatı yapılacak tesislerin yatırım tutarının 2 milyon lira olduğunu, 30 kişinin çalışacağını bildirdi. Oktay, hemşehrisi Celal Aral’ı kürsüye çağırarak, ‘’Celal Bey’den biz başka bir şey sözünü daha alacağız. Sadece buradaki açılış değil. Biz Celal bey ile ilk tanıştığımızda bir Yozgatlı olarak da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Yardımcısı olarak da gurur duyduğum bir isimdir. Uluslararası camiada özellikle ileri teknoloji ürünlerindeki yaptıkları çalışmalar beni hep gururlandırdı. Gurur duyduğum çalışmalar yaptı. O zamanda konuştuk. Neden bunlar Yozgat’ta yok diye. ‘Biz zaten yapıyoruz’ dedi. Biz de daha fazlasını istedik. Şimdi bugünde Ekim ayı içerisinde açılışını yapacağımız fabrikanın temelini atıyoruz. Solunum cihazları, elektrik-elektronik sinyalizasyon sistemleri üretilecek’’ dedi. Celal Aral da, ‘’Biz MC Sistem grubu altında 7-8 tane firmamız var. Ben de bir Yozgatlıyım, Yozgat’ta doğdum ve burada büyüdüm. Demir yollarında, hava limanlarında ve kara yollarında sinyalizasyon sistemleri üretiyoruz. Yozgat’ta da şuanda ithal ettiğimiz, yurt dışından aldığımız ürünleri yerlileştirerek Yozgat’ta üretimini yapıyoruz. Yozgat içerisinde üretimlere başladık Ekim ayı içerisinde de büyük fabrikanın açılışı var’’ diye konuştu. Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 90’ın üzerinde tahsis edilen arazilerin tamamının yatırımla dolacağını, o nedenle Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nde de yeni yatırımların yapılması talebinde bulundu. Celal Aral da, ‘’Emredersiniz, Yozgat’a bir yatırım daha yaparız’’ sözünü verdi.

SBS MEDİKAL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SBS Medikal sahibi Süleyman Doğan’ın, Elazığlı bir yatırımcı olduğunu, ‘Süper güç’ denilen bir firma olduğunun altını çizdi. Oktay, ‘’Bundan birkaç yıl önce şu maskeler için dünyadaki süper güçler savaşacak diye kim derdi. Ticari savaştan bahsediyorum. Buna sahip olmak için elindeki tüm imkanları verecek ama bulamayacak diye. Bunu Yozgat’ta üreten ve devlete de yine ücretsiz bağışlayan yatırımcılarımızdan, iş insanlarımızdan birisi Süleyman bey. Bu yıl Eylül ayı içerisinde yeni yatırımın açılışını da yapacağız’’ dedi. İşletme Sahibi Süleyman Doğan da, ‘’Eylül ayının 1’inde yeni yatırımımızın açılışını yapacağız. Yozgat’ta ürettiğimiz bu maskeler dünyanın her tarafına gidiyor. Dolayısıyla Yozgat’ta bizim ürettiğimiz maskeyi takmış oluyor. İftihar ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

GARANTİ GRUP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temeli atılan tesislerin tamamının bu yıl açılışlarını yapacaklarını, gelecek yıl ise 2 tesinin açılışının yapılacağını bildirdi. Oktay, ‘’Bu iki yatırımımız uzun vadede ama çok sıkı takip edeceğiz. Garanti Grup, hali hazırda bizim burada faal olan iş insanlarımızdan. Vedat Tüzer bey de bizim iftihar kaynaklarımızdan birisi. Savunma Sanayi Başkanımız buradalar. Savunma sanayine, Türk Silahlı Kuvvetlerine burada ileri teknoloji ürünleri üreten ve sadece Türkiye’ye değil dünyaya üretimini yapan bir firma. Dolayısıyla yeni tesisi de yine aynı alanda, savunma sanayi başkanlığımız için silahlarda kullanılmak üzere optik cihazlar yapacaklar’’ dedi. Garanti Grup Yöneticilerinden Vedat Tüzer de ‘’Çıktığımız bu serüvende Savunma Sanayi Başkanımız yine aynı dönemde başkandı. Şimdi üç tesis daha yapıyoruz. Silah, optik silahlar ve hatta dedektör dahil olmak üzere yatırımlarımız var. Şuanda bin 100 kişi istihdam ediyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde bunu 700-800 kişi daha ilave edip 2 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. Oktay da, Savunma Sanayinde kümelenmenin olduğunu, Kırıkkale, Ankara, Çorum, Sivas, Kayseri’nin bu alanda yerini aldıklarını kaydetti. Oktay, ‘’Yozgat’ta hemen savunma sanayinin kalbi olan Ankara’nın yanı başındaki bir il olarak bu alanda hak ettiği yeri almalı. Ama orada hakkı olan yeri almak için önce hak ediyor olmalıyız. Bunu bizim hak ediyor olmamız lazım. Bize hiç kimse gelip bir iş vermeyecektir. Hiç kimse bize gelip herhangi bir yatırım yapmayacaktır. Biz bu işi alacağız, biz bu yatırımı ilimize kazandıracağız. Ekmek artık bu dönemde aslanın ağzında, midesinde bile değil. Neresinde olduğunu bilmiyoruz, neresinde olduğunu bulup onu çıkaracağız hep birlikte ve burada Savunma Sanayini hep birlikte geliştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

ERENSAN

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımı bulunan Erensan CEO’su Ali Eren 1998 yılından beri Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde üretim yaptıklarını, şuanda 300 kişinin tesislerde çalıştığını bildirdi. Eren, modernizasyon ve kapasite artırımı çerçevesinde yatırımların olacağını anlattı. Net katkı sağlayacak mevcut yatırımları öncelikle değerlendireceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, pazarlama konusunda da sonuna kadar destek vereceklerini, hem yurt içerisinde hem de yurt dışında Pazara girilmesine çalışılacağını anlattı. Oktay, Yozgat’a yapılacak ilave yatırımların peşinde olduklarını, özel sektör ile ilin kendi dinamiklerinin nasıl kalkınacağını hep birlikte göstereceklerinin altını çizdi.