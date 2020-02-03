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Yaşlıları unutmadı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede yaşayan yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret edip, ihtiyaçları hakkında bilgi edindi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getirilmesini sağladı.

Yaşlıları unutmadı

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede yaşayan yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret edip, ihtiyaçları hakkında bilgi edindi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getirilmesini sağladı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:51
Yaşlıları unutmadı

Başkan Ekinci, ‘’Bir Şehre Belediye Başkanı olmanın yol veya kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını, devletin gücüne ihtiyacı olan hemşerilerimizi ziyaret ettikçe daha iyi anlıyorum. Bir kanser hastasına elimizi uzatamayacaksak, evindeki yavrusuna yalnız olmadığını düşündüremeyeceksek, yaşlılarımıza yalnız olmadıklarını gösteremeyeceksek, düşküne belediyemizin hizmet elini uzatamayacaksak ne yapalım makamı mevkii? Hedefimiz ihtiyacı olanın hamisi olmaktır. Belediyemiz biz görevde olduğumuz sürece hemşehrilerimizin hizmetkarı olacaktır’’ diye konuştu.

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Yaşlıları Unutmadı
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