Yaşlılara yerinde hizmet

Belediyede görevli Sosyolog tarafından adres tespiti yapılarak, yerinde inceleme ile sağlık problemi olan, bakacak kimsesi bulunmayan, yardıma muhtaç vatandaşların evde yemek hizmeti sunulacağı kaydedildi. Bugüne kadar yapılan alan taramasında tespiti yapılan vatandaşlara, Ramazan ayı boyunca yemekhanede kurulan iftar sofrasına katılamayan vatandaşlara iftarlık sıcak yemeklerinin evlerine götürerek, güzel bir ramazan geçirmelerine yardımcı olunmaya başlanıldığı bildirildi.