Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89571
ALTIN
251.890
DOLAR
6.0834
STERLİN
7.9318
EURO
6.8295

Yaşlılara yerinde hizmet

SORGUN Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç, hasta olanların belirlenip, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alan taraması başlattı.

Yaşlılara yerinde hizmet

SORGUN Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç, hasta olanların belirlenip, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alan taraması başlattı.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
56 Okunma
Yaşlılara yerinde hizmet

Belediyede görevli Sosyolog tarafından adres tespiti yapılarak, yerinde inceleme ile sağlık problemi olan, bakacak kimsesi bulunmayan, yardıma muhtaç vatandaşların evde yemek hizmeti sunulacağı kaydedildi. Bugüne kadar yapılan alan taramasında tespiti yapılan vatandaşlara, Ramazan ayı boyunca yemekhanede kurulan iftar sofrasına katılamayan vatandaşlara iftarlık sıcak yemeklerinin evlerine götürerek, güzel bir ramazan geçirmelerine yardımcı olunmaya başlanıldığı bildirildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başvuru süresi uzatıldı
Başvuru süresi uzatıldı
Destek Başvuruları başladı
Destek Başvuruları başladı
Miniklere Trafik Seti
Miniklere Trafik Seti
Sürücüler bilgilendirildi
Sürücüler bilgilendirildi
Anlamlı Ziyaret
Anlamlı Ziyaret
Vakıflar Haftası kutlandı
Vakıflar Haftası kutlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim