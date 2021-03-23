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YAŞLILAR UNUTULMADI

Yozgat Valiliği, yaşlılar haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, yaşlılar tecrübelerini paylaştı, müzik eşliğinde halaylar çekildi.

23 Mart 2021 Salı 00:39
YAŞLILAR UNUTULMADI

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde pandemi kuralları gözetilerek etkinlikler düzenlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte katıldığı etkinlikte, Huzur Evi’nde barınan yaşlılara çeşitli hediyeler ile karanfil verdi. Vali Polat, yaptığı konuşmada bu haftanın ulu çınarların haftası olduğunu, ancak Türk kültüründe büyükler içir bir hafta bulunmadığını her daim büyüklerimizin anamız babamız olduğunu söyledi. Vali Polat, yaşlıların hayat tecrübelerini paylaşmalarıyla kendilerinin bu devlete bu millete hizmet etme onurunu yaşayacaklarını ifade etti. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında Covit-19 kuralları gözetilerek yaşlılar için bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti. Yaşlıların yaklaşık bir yıldır Huzur Evi’nde bulunduklarını ve dışarı kesinlikle çıkmadıklarına dikkat çeken Neşeli, yaşlıların birer asırlık çınar olduklarını, çok güzel evlatlar yetiştirim topluma da çok büyük katkıda bulunduklarının altını çizdi. Konuşmaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat ve Eşi Pınar Polat yaşlılar ile bir süre sohbet edip onların sorunlarını, taleplerini dinlediler. Ardından da Huzur Evi bahçesinde fidan dikimi yapıldı. Yozgatlı tasavvuf sanatçılarından Recep Kunduz yaşlılar mini konser verirken bir semazende semah gösteride bulundu. •İhsan Çelikkaya/ Seyfettin Sağlam• 

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YAŞLILAR UNUTULMADI
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