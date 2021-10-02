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Yaşar Uğur Parkı yenileniyor

Yozgat Belediyesi Yaşar Uğur Parkı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:35
Yaşar Uğur Parkı yenileniyor

Yaz aylarında günlük 35 bin aracın geçtiği Ankara-Sivas istikametinde bulunan Yaşar Uğur Parkı’nı yenilemek üzere hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanmasına çalışılıyor. Parkın Yozgat’ın aynası olduğunu belirten Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Görseli ışıklandırması, süs havuzu, kafeteryası, oturma yerleri ile küçük ama şık bir şey olsun istedik. İhalesini yaptık çalışmalar başladı. Burada ağaçları korumaya çalışıyoruz’’ dedi. Ağaç kıyımına karşı olduklarının altını çizen Köse, ‘’Yenisini dikeceğiz ama mevcutta yetişmiş ağaçları da koruyarak, burada güzel bir proje yaptık. Firmada çalışmalara başladı. İsmini de değiştirmedik çünkü Yozgat için önemli bir değerdi’’ diye konuştu.

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