YASAL ZORUNLULUK!

YOZGAT Barosu sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında ‘Bekir Bozdağ’a Yozgat Barosu’ndan Soruşturma’ başlıklı haberlerde yer alan iddialara açıklık getirdi.

Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya ve bayı yayın organlarında ‘Ohal KHK’ları sebebiyle Bekir Bozdağ Yozgat Barosu’nun hedefi oldu, Bekir Bozdağ’ı disipline sevk ettiren avukat anlatıyor’ başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şimşek, Ankara Barosuna kayıtlı bir Avukat tarafından Yozgat Barosuna yapılan şikayet üzerine yürütülen çalışma hakkında bilgi verirken,

‘’Baromuz levhasında kayıtlı Bekir Bozdağ hakkında avukatlık kanunu 141/2 maddesi uyarınca şikayet, ihbar ve istek üzerine Baro Yönetim Kurulunca disiplin kovuşturması açılıp, açılmayacağı konusunda karar verilmek üzere disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin soruşturması açılması bahsedildiği üzere kanuni zorunluluk gereği olup, şikâyet konusu incelenmiştir” ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Mehmet Şimşek, inceleme sonucu Yozgat Barosu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı, ‘’İnceleme sonucu Yönetim Kurulumuzca; şikayet edilenin OHAL sürecinde çıkarılan KHK'lar ile ilgili eylem ve tasarrufları, Yürütme Organı, Bakanlar Kurulu üyesi ve Adalet Bakanı sıfatları ile gerçekleştirdiği, bin 136 sayılı kanunun 43/2 maddesi gereği şikayete konu süreç içerisinde ve halen milletvekili olması sebebiyle avukatlık yapmasının yasal olarak mümkün olmadığı, isnat edilen eylemlerin avukatlık görevinden kaynaklanmadığı ve bu görevin ifası sırasında işlenmediği gerekçeleri ile ‘disiplin kovuşturması açılmasına mahal olmadığı’ yönünde karar verilmiştir” şeklinde açıkladı.