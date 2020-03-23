YASAKLAR ARTTI

Halkın yapılan yasaklama uyarılarına dikkate almaları istendi. Yozgat Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarı kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmamalarını istedi. Yapılan uyarıda, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmamaları istendi. Yasaklamanın ilk gününde güneş yüzünü göstermesine karşın Cumhuriyet Alanı’nda olta atan, merdivenlerinde oturanların olmadığı alanın boş olduğu gözlendi.

Berberler faaliyetlerini durdurdu

AKDAĞMADENİ ilçesinde berber ve kuaförler korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçedeki berber ve kuaförlerle belediye konferans salonunda bir araya geldi. Korona virüs hakkında bilgi veren Yalçın, virüsün yayılmasında en büyük risk grubundan birisinin berber ve kuaför esnafı olduğunu bildirdi. Yapılan fikir alışverişinden sonra berber ve kuaförler iş yerlerini geçici süreyle kapatma kararı aldı. Yalçın, fedakarlık göstererek iş yerlerini kapatan esnafa teşekkür ederek, "Berber ve kuaför esnafımız halkımızın sağlığı için yarından itibaren 15 gün süreyle işlerini durdurma kararı aldı. Belediye olarak korona virüse karşı gereken tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" dedi. Alınan bu kararın ardından, yurt genelinde berber ve kuaförlerin çalışma programları yeniden düzenlenip, sınırlama getirildi.

Törenlere de yasak geldi

AKDAĞMADENİ Kaymakamlığı, korona virüsü salgınının yayılmaması amacıyla Mevlid, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi her türlü toplu organizasyonlar ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu. Çekerek Kaymakamlığı da asker uğurlamalarına yasak getirildiğini açıkladı. İlaçlarını raporla alan hastaların Haziran ayına kadar rapor süresi dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan eczaneden alabilecekleri hatırlatıldı. Raporlu ilaçların yazdırılması için sağlık kuruluşlarına müracaat edilmemesi istendi. Kanser, KOAH, diyabet, solunum sistemi hastalıkları, kalp damar yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunan vatandaşların evde kalma kuralına mutlaka riayet etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Çekerek Kaymakamlığı ise, İlçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçede toplu olarak asker uğurlama törenleri yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem başlatılacağı belirtilip, birliğine teslim olan gençlere hayırlı tezkereler dileğinde bulunuldu.

Dezenfekte Tüneli

AKDAĞMADENİ Belediyesi, korona virüs mücadelesi kapsamında ilçe genelinde almış olduğu sağlık tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Toplu taşıma işi yapan minibüslerin ilaçlanması dezenfeksiyon tünelinde yapılmaya başlandı. Dezenfeksiyon tünelinin aktif hale getirilmesiyle birlikte araçlar etkili ve hızlı bir şekilde ilaçlanarak steril bir duruma getiriliyor. Sürekli olarak hizmet verecek olan dezenfeksiyon tünelinden isteyen tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri açıklandı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ''Bu zorlu süreçte belediye imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Uygulamaya başlamış olduğumuz dezenfeksiyon tünelinde özellikle risk faktörü yüksek olan toplu taşıma araçları ilaçlanıyor. Servis araçları haricinde isteyen vatandaşlarımız sürekli olarak burayı kullanabileceklerdir. Önümüzde ki kritik günlerde tüm uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını çok gerekmedikçe kullanmamalı, kalabalıklardan uzak durmalı ve kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor'' dedi.

Eldivensiz olmaz!

KORONA Virüsü ile mücadele kapsamında Çayıralan Belediyesi de bir dizi tedbirler alıp, yasaklamaya yönelik kararlar aldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, korona virüs ile mücadele kapsamında, ilçedeki tüm market ve manavlarda yaş sebze, meyveler ile market ve fırınlardaki ekmeklerin müşteri tarafından değil, satıcı tarafından eldiven giyilerek poşete konulup, müşteriye verileceğini söyledi. Başkan Codar, ‘’Ayrıca ilçemizde Salı günü kurulacak pazarda ambalaj içinde olması gereken gıdalar kesinlikle ambalajlı, sebze ve meyvelerde ise seçmece olmayıp, istenilen ürün eldivenli satıcı tarafından poşetlenip takdim edilecektir. Aksi taktirde ilgili yasalar gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır’’ dedi.

Masalar kaldırıldı

YOZGAT Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında tüm lokantalar, restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerini duyurdu. Coşgun, ‘’Bu nedenle lokanta/restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacaktır’’ dedi. Coşgun, üyelerinin mağdur olmamaları için yasaklamalara uygun hareket etmelerini istedi.