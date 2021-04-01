Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392
ALTIN
453.431
DOLAR
8.2475
STERLİN
11.3824
EURO
9.6912

Yasak başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, bugünden itibaren iç sularda avlanma yasağının başlayacağını bildirdi.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:53
Yasak başladı

Özkaya, balıkların üreme mevsimi olan 1 Nisan-1 Temmuz arasında il genelinde göl, gölet, baraj ve sulak alanlarda avlanmanın yasaklandığını belirtti. Su ürünleri yetiştiriciliği ve bununla ilgili iş ve işlemlerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ana konularından biri olduğunu anlatan Özkaya, "1 Nisan itibarıyla baraj, gölet ve bütün sucul alanlarda avlanma yasakları başlayacak. İlimizde avcılığı yapılan balık türleri sazan, sudak, çay balığı, tatlı su kefali, tatlı su ıstakozu ve gümüş balığıdır. Bu dönemde denetim elemanlarımız, emniyet, jandarma ve zabıta ile beraber devamlı denetim yapacak" dedi. Özkaya, gelecek nesillere sürdürülebilir su ürünleri avcılığı bırakabilmeyi ve sofralarda kaliteli, yeterli balık türlerini artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, avcılardan kurallara uymasını istedi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Yasak Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köyde üretim hazırlığı
Köyde üretim hazırlığı
HAYRAN KALDILAR
HAYRAN KALDILAR
YAZDI BiRiNCi OLDU
YAZDI BiRiNCi OLDU
Proje birincisi Yozgat’tan
Proje birincisi Yozgat’tan
Geçitler boyandı
Geçitler boyandı
Çizgimiz kırmızı
Çizgimiz kırmızı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim