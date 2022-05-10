Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yasa dışı silah ticareti

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonrasında yasadışı silah ticareti ve cinsel uyarıcı malzemeler sattığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:55
Yasa dışı silah ticareti

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat ili Sorgun İlçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde S.G. isimli şahsın Sorgun İlçesinde bir Tekel Bayisinde yasadışı silah ticareti ile cinsel uyarıcı malzemelerin satışının yapıldığı ileri sürüldü. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 Adet satır, 4 adet bıçak, 1 adet muşta, 56 adet tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği kartuşu, 450 adet cinsel içerikli uyarıcı malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. S.G isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı Silah TicaretiYOZGAT İl Jandarma KomutanlığıSilah TicaretiCinsel UyarıcıSorgunSorgun Cumhuriyet Başsavcılığı KoordinesindeYozgatIlerigazetesiHaber10MayısSalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
Ceviz bahçesine tel örgü
Ceviz bahçesine tel örgü
Tarım arazilerinde inceleme
Tarım arazilerinde inceleme
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Yağmur duası yapıldı
Yağmur duası yapıldı
Gluten yok, hayat var
Gluten yok, hayat var
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim