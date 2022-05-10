Yasa dışı silah ticareti

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Yozgat ili Sorgun İlçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde S.G. isimli şahsın Sorgun İlçesinde bir Tekel Bayisinde yasadışı silah ticareti ile cinsel uyarıcı malzemelerin satışının yapıldığı ileri sürüldü. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 Adet satır, 4 adet bıçak, 1 adet muşta, 56 adet tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği kartuşu, 450 adet cinsel içerikli uyarıcı malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. S.G isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.